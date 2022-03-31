Макеевка, ДНР, , 23:38 — REGNUM Города Макеевка и Докучаевск Донецкой Народной Республики обстреляны вечером 31 марта украинскими боевиками, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По Докучаевску огонь ВСУ открыли в 16:10 мск со стороны населённого пункта Новомихайловка: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

В 18:25 мск украинские боевики со стороны населённого пункта Авдеевка обстреляли Макеевку, выпустив по городу пять снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, в 19:10 мск украинские формирования открыли огонь по посёлку Озеряновка. Атаку ВСУ вели со стороны населённого пункта Новгородское, выпустив из артиллерийского орудия калибра 122 мм 14 снарядов.

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