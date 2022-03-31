Подгорица, , 22:15 — REGNUM Правительство Черногории на заседании 31 марта не приняло предложение о формировании координационного органа по мониторингу введения и применения международных мер в связи с кризисом на Украине.

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Как сообщили порталу RTCG, это предложение не набрало большинства голосов на заседании правительства. Готовится пакет мер по введению санкций против России из-за спецоперации на Украине.

Такое предложение ранее подверглось критике со стороны министра иностранных дел Георгия Радуловича, который подчеркнул, что необходим комплексный подход и что перекладывание ответственности за санкции исключительно на МИД не является правильным подходом, поскольку санкции должны применяться правительством в целом.