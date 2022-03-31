Рим, 31 марта, 2022, 22:07 — ИА Регнум. 31 марта — последний день, когда в Италии действуют нормы режима ЧС в связи с эпидемиологической ситуацией.

(сс) Adert Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии

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Режим ЧС был введен весной 2020 года, во время первой волны коронавируса.

Уже с апреля 2022 года в Италии начнут отменять основные еще не отмененные ограничения, связанные в том числе с масочным режимом и обязательностью предъявления ковид-сертификатов.