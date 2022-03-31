Нью-Йорк, США, , 20:55 — REGNUM Международное рейтинговое агентство S&P понизило свой прогноз относительно роста мирового ВВП в 2022 году с прежних 4,2% до 3,6%. Об этом говорится в распространённом 31 марта пресс-релизе агентства.

Standard & Poors Global Ratings (S&P) Bigmir.net

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Прогноз роста мировой экономики на 2023 год также понижен — с прежних 3,7% до 3,5%. В последующие два года агентство ожидает сохранения темпа роста показателя на уровне 3,4%.

Аналитики S&P считают, что ситуация на Украине окажет наиболее сильный удар по экономике стран еврозоны с учётом близости региона и его высокую зависимость от мировых цен на энергоносители. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год понижен с 4,4% до 3,3%.

Прогноз относительно роста ВВП США по итогам года снижен 3,9% до 3,2%.

Также агентство пересмотрело свою оценку относительно ВВП России в 2022 году и теперь ожидает его снижения на 8−9% против ранее прогнозировавшегося роста на 2,7%.