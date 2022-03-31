Скопье, 31 марта, 2022, 20:54 — ИА Регнум. В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2225 образцов выявили 262 новых случая заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 326 случаев выздоровления. Об этом 31 марта сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Sobranie.mk Зал Собрания Республики Македония

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По последним данным, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19, зарегистрированы два произошедших ранее летальных исхода. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 305 979 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9221, 294 988 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1770 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться на 20 человек ежедневно.