Мариуполь, ДНР, 31 марта, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Ещё 267 жителей города Мариуполя (ДНР) перевезены в безопасное место — в пункт временного размещения в селе Безыменное (Новоазовский район) в рамках спецоперации России на Украине.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

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Как сообщает 31 марта Штаб территориальной обороны ДНР, в течение дня с 08:00 до 16:00 мск из Мариуполя в Безыменное переправили 267 человек, в том числе 60 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 марта из Мариуполя перевезли в Безыменное 615 человек, включая 114 детей. За период с 5 марта эвакуированы 9665 мариупольцев.