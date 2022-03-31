Москва, 31 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро по отношению к рублю, обновив исторические максимумы в начале марта, по итогам месяца снизились более чем на 12%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

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К закрытию торгов в четверг, 31 марта, курс доллара расчётами на «завтра» составил 83,20 рубля, что на 1 рубль 35 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 92,50 рубля, опустившись на 1 рубль 65 копеек.

В целом по итогам марта доллар стал дешевле на 11,4 рубля, или на 12,05%, евро — на 13,5 рубля, или на 12,74%.

Напомним, 10 марта курсы доллара и евро на Московской бирже обновили исторические максимумы, достигнув 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно, после чего начали постепенно снижаться.