Сыктывкар, 31 марта, 2022, 19:33 — ИА Регнум. В Коми из-за роста цен возникли сложности с поставкой продовольствия в медучреждения, пишет БНК.

Горячее питание

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"В связи с ростом цен у лечебных стационарных учреждений Коми возникают сложности с исполнением договоров на поставку отдельных видов продуктов питания: мяса, рыбы, сахара, овощей, молочной продукции и бакалеи. Поставщики направляют письма в медучреждения, в которых ссылаются на увеличение цен на продукты питания и перебои в международной логистике, в связи с санкционным давлением. По каждому случаю принимаются меры для бесперебойного обеспечения питания пациентов», — сообщили изданию в республиканском министерстве здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Коми Владимир Уйбапризвал «карать на месте» всех торговцев, необоснованно завышающих цены на товары.