Сыктывкар, , 20:09 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба призвал надзорные органы республики «карать на месте» торговцев-спекулянтов.

Глава Коми Владимир Уйба Kremlin.ru

«Каждый день мне приносят сводки с утра, и каждый день на пустом месте растут цены — просто потому, что кто-то решил использовать ситуацию и поднажиться. У меня просьба в этой ситуации […] как можно эффективнее и быстрее карать на месте и цены возвращать к исходным», — сказал Уйба на заседании республиканского оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за неделю сахар подорожал почти на 7%.