Лондон, 31 марта, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил свой прогноз развития экономики Румынии на текущий год до 2,8%. Об этом 31 марта пишет бухарестская газета Jurnalul.

andrea floris Румыния. Продавщица цветов

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Согласно официальной информации, указанная цифра на 1,6% меньше, чем прогнозировалось в конце 2022 года. Как утверждают эксперты ЕБРР, это связано с ростом инфляции в самой Румынии, а также с уменьшением объемов экспортно-импортных операций из-за проводимой Россией спецоперации на Украине.

При этом в краткосрочной перспективе Бухарест может ожидать переориентация производства и расширение программ по добыче полезных ископаемых. Это благотворно повлияет на развитие румынской экономики, уверены европейские аналитики.