Москва, 31 марта, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Западные страны обманули Россию, отказав ей в лизинге самолётов, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Напомнив, что поставщики самолётов из европейских стран и США в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с российскими авиационными сервисными компаниями, Путин сказал:

«По сути, они обманули российских партнёров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов».

Между тем российская сторона выполняла договорённости в полном объёме и собиралась продолжать их соблюдать. От этих действий пострадали и сами западные поставщики, потеряв репутацию и понеся финансовые убытки.

Владимир Путин «Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить».

Напомним, лизинг самолётов в Россию остановлен западными странами в рамках введённых ими «из-за Украины» санкций. Россия предприняла меры в ответ на эти действия — в стране организована внутренняя сертификация.