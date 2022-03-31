Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM Смольный направит 1 млрд рублей на поддержку сферы туризма в виде налоговых льгот. Об этом 31 марта сообщил председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев.

Туристы в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он напомнил, что в 2020—2021 годах предприятиям туриндустрии были региональные налоговые льготы, которыми в 2020 году воспользовались 3227 предприятий туриндустрии. На этот год таких предприятий уже больше. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства за период 2020—2021 годов туристским организациям, гостиницам и турфирмам выдал 99 займов на 317,4 млн рублей для сохранения более 2100 рабочих мест. Продлением отсрочки или освобождения компаний от уплаты платежей по аренде городского имущества воспользовалис826 петербургских организаций сферы туризма и индустрии гостеприимства.

«Таким образом, общий объем принятых ранее мер поддержки на 2020 и 2021 годы уже оценивается в 4 млрд рублей, в 2022 году к нему добавился еще 1 млрд рублей на поддержку отрасли в виде налоговых льгот», — отметил Корнеев.

Подготовка к летнему туристскому сезону названа главным приоритетом работы правительства города на ближайший месяц. Так, туркомпании освобождены от целого ряда проверок до 1 января 2023 года. В части финансов принято решение о докапитализации фонда поддержки малых и средних предприятий на выделение льготных кредитов и займов.

«Общая сумма докапитализации Фонда развития промышленности и Фонда содействия кредитованию малого бизнеса составляет порядка 3 млрд рублей», — подчеркнули в пресс-службе Смольного.

Кроме того, на этот год сохранена ставка по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, на уровне 2021 года. Ресурсоснабжающим организациям рекомендовано не начислять пени предпринимателям за несвоевременную или неполную оплату.