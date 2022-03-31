Москва, 31 марта, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Европейские страны ожидают новой волны мигрантов. Виной тому политика Запада, заявил 31 марта российский президент Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Отметив, что власти ЕС призывают граждан своих стран теплее одеваться и меньше есть — «лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину», президент России назвал эту политику сомнительной, хотя и не новой.

Владимир Путин «Кстати, за продовольственным кризисом последует ещё один — ещё одна волна миграции, в том числе и прежде всего — в европейские страны».

Российский президент добавил, что эти решения Запада толкают «мировую экономику к кризису, к разрыву производственных и логистических связей, ведут к росту глобальной инфляции и усилению неравенства, к снижению благосостояния миллионов людей».