Москва, 31 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») и министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян обсудили взаимодействие в сферах торговли, агропромышленного комплекса, а также развитие аграрного образования и науки в рамках ЕАЭС, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Особое внимание в разговоре стороны уделили развитию импортозамещения семян сельскохозяйственных культур — Евразийская экономическая комиссия ведет работу по созданию единого рынка семян — готовятся предложения о совместных мерах развития селекции и семеноводства по наиболее импортозависимым культурам. По словам Камаляна, предлагается создать в союзе единый банк данных генетических ресурсов для обмена селекционными достижениями и разработки новых конкурентоспособных сортов.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Гордеев отметил, что со временем страны союза могут прийти к единой сельскохозяйственной политике. Он также подчеркнул особую значимость работы по интеграции товарных рынков и усилению взаимодействия предприятий и организаций стран ЕАЭС.

«Мы движемся к тому, чтобы смягчать или вовсе снимать ограничительные меры в торговле между нашими странами. Кроме того, принято решение по упрощению таможенно-тарифных механизмов для 451 позиции, включая продовольственные товары. Такое решение поможет стабилизировать цены на российском рынке», — отметил Гордеев.

Гордеев и Камалян также обсудили перспективы научно-технического развития. В частности, речь шла об организации Национальным аграрным университетом Армении и РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева образовательного курса по виноделию.