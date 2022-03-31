Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Президент США Джо Байден обсуждает план выделения ежесуточно одного миллиона баррелей нефти из национального стратегического нефтяного резерва в течение ближайших 180 дней в рамках усилий по сдерживанию исторического роста цен на бензин в стране. Об этом 31 марта сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отметим, что высвобождение миллиона баррелей нефти эквивалентно примерно двум дням мирового спроса. Это также может стать крупнейшим высвобождением нефти за почти 50-летнюю историю резерва США. При этом за последние шесть месяцев США уже два раза использовали свои стратегические резервы.

Напомним, что на 1 апреля также запланирована встреча стран-членов Международного энергетического агентства, которая будет посвящена обсуждению коллективного высвобождения нефти с целью снизить мировые цены, взлетевшие до 14-летнего максимума.