Москва, 31 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Госдуме высоко оценили указ президента РФ о порядке оплаты экспортируемого газа, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Газовый капкан захлопнулся. Красиво и стратегически безупречно», — отметил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами. Из текста документа следует, что речь идет только о поставках сырья «Газпромом» по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия рублевых счетов назначили Газпромбанк.