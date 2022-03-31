Москва, 31 марта, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») направил на имя главы Генпрокуратуры Игоря Краснова обращение о запрете как экстремистского бело-сине-белого флага, который используется на акциях против спецоперации, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«Дискуссия о том, что России якобы нужен какой-то другой флаг, за который «не стыдно» — это очередное проявление западных «майданных технологий», — отметил Пискарёв.

Он напомнил, что участниками несанкционированных акций протеста в Белоруссии также использовался альтернативный флаг, похожий на тот, что теперь пытаются навязать России, отличался только цвет центральной полосы.

«Исторически бело-сине-белое полотнище никогда не было среди государственных символов России, это очередной фейк», — указал депутат.

Вопрос о том, кому выгодно и кто стоит за созданием так называемого «флага» будет изучен комиссией, сообщил также Пискарёв.

«С начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины среди ее противников, действующих в первую очередь, из-за рубежа, все большую популярность начал приобретать так называемый «альтернативный флаг России» — бело-сине-белое полотнище, без красной полосы. Показательно, что эти флаги были замечены на антироссийских митингах в Нью-Йорке, Тбилиси, Лондоне, Кракове и целом ряде других городов недружественных нам стран», — сказал Пискарёв.