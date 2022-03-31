Москва, 31 марта, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Указ о правилах торговли Россией газом с недружественными странами подписал 31 марта президент страны Владимир Путин. Текст опубликован на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

В указе «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» сказано, что с 1 апреля 2022 года в рублях будет производиться оплата поставок природного газа, осуществляемых после 1 апреля российскими поставщиками.

Это правило распространяется на поставку природного газа в иностранные государства, «совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия».

Кроме того, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена или произведена в иностранной валюте, и (или) не в полном объёме, и (или) на счёт в банке, не являющемся уполномоченным банком, дальнейшая поставка природного газа запрещается.

«Акционерное общество «Газпромбанк», являющееся для целей настоящего указа уполномоченным банком, открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублёвые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчётов за поставляемый природный газ», — говорится в указе.

Согласно указу, иностранный покупатель газа производит перевод средств на специальный валютный счёт типа «К» в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный банк на основании поручения покупателя, осуществляет продажу иностранной валюты на такой счёт.

На организованных торгах, проводимых публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ — РТС», банк зачисляет вырученные средства в рублях на специальный рублевый счёт типа «К» этого иностранного покупателя и производит перевод зачисленных средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет.