В Крыму сняли ограничения на работу детских лагерей
Симферополь, 31 марта, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Ряд ограничений на работу детских оздоровительных лагерей сняты в Республике Крым. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности в регионе подписал 31 марта глава Крыма Сергей Аксёнов.
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В соответствии с изменениями в Крыму отменен ряд требований к организациям, предоставляющим услуги по организации отдыха детей и их оздоровления.
В регионе отменено требование об обязательном предоставлении при заездах в оздоровительные организации результатов лабораторных исследований на COVID-19 на детей и сопровождающих их лиц. Сняты ограничения на заполняемость лагерей (ранее разрешалось заполнять не более чем на 75%). Также снято требование о работе организаций в закрытом режиме, а также о запрете на проживание персонала за за их пределами.
Указом разрешён выезд организованных групп детей за пределы Республики Крым для участия в различных мероприятиях.