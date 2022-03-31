Курск, 31 марта, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В ходе военной операции на территории Украины погиб уроженец Донецка, проживавший в Курской области, Кирилл Шумаков. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Сообщение о гибели Кирилла Шумакова

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«28 марта в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк — ефрейтор контрактной службы Кирилл Шумаков.

Кирилл родился в Донецке, но постоянно проживал с семьей в д. Ушаково Курского района. Закончил Курский электромеханический техникум. Был многократным призером Чемпионата ЦФО по спортивной борьбе грэпплинг», — говорится в сообщении.