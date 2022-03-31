Москва, , 16:34 — REGNUM Политические элиты ряда стран Европы готовы пренебречь интересами собственных граждан. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин по поддержке авиационной отрасли.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Эти цены в разы ниже текущих котировок на спотовом рынке. Что это означает? Если говорить просто — российский газ это более дешёвая энергия: тепло, свет в домах европейцев, доступная стоимость удобрений для европейских фермеров, а следовательно и продуктов питания в конечном итоге. Наконец, это конкурентоспособность европейских предприятий, а значит и зарплаты граждан европейских стран», — заявил Путин.

«Однако судя по заявлению отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравится своему заокеанскому хозяину, сюзерену», — указал он.