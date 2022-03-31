Политики Евросоюза стремятся понравиться «заокеанскому сюзерену» — Путин
Москва, 31 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Политические элиты ряда стран Европы готовы пренебречь интересами собственных граждан. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.
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«Эти цены в разы ниже текущих котировок на спотовом рынке. Что это означает? Если говорить просто — российский газ это более дешёвая энергия: тепло, свет в домах европейцев, доступная стоимость удобрений для европейских фермеров, а следовательно, и продуктов питания в конечном итоге. Наконец, это конкурентоспособность европейских предприятий, а значит, и зарплаты граждан европейских стран», — заявил Путин.
«Однако, судя по заявлению отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравится своему заокеанскому хозяину, сюзерену», — указал он.