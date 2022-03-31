Москва, 31 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Политические элиты ряда стран Европы готовы пренебречь интересами собственных граждан. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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«Эти цены в разы ниже текущих котировок на спотовом рынке. Что это означает? Если говорить просто — российский газ это более дешёвая энергия: тепло, свет в домах европейцев, доступная стоимость удобрений для европейских фермеров, а следовательно, и продуктов питания в конечном итоге. Наконец, это конкурентоспособность европейских предприятий, а значит, и зарплаты граждан европейских стран», — заявил Путин.

«Однако, судя по заявлению отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравится своему заокеанскому хозяину, сюзерену», — указал он.