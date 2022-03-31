Москва, 31 марта, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 25 марта составил $604,4 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

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В сообщении регулятора указывается, что по сравнению с 18 февраля международные резервы страны сократились на $38,8 млрд.

«Основными факторами сокращения резервов были валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов», — говорится в комментарии.

Напомним, на 18 февраля международные резервы России находились на историческом максимуме в $643,2 млрд. Позднее ЦБ сообщил, что временно приостановит публикацию актуальных данных об объёме резервов.

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