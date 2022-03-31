Москва, 31 марта, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Россия не будет заниматься благотворительностью, если недружественные страны откажутся покупать газ за рубли. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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«Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями», — заявил Путин.

«Нам никто ничего бесплатно не продаёт. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью», — указал он.