Москва, , 16:22 — REGNUM В России установлена процедура приобретения газа недружественными странами за рубли. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин по поддержке авиационной отрасли.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему: чтобы приобрести российский газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках», — заявил Путин.