Москва, 31 марта, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В России установлена процедура приобретения газа недружественными странами за рубли. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему: чтобы приобрести российский газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках», — заявил Путин.