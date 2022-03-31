Москва, , 16:20 — REGNUM В России влияние санкций на себе в первую очередь почувствуют те граждане, у которых либо нет сбережений, либо они минимальны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал итоги опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», который показал, что в РФ 60% населения полагают, что санкции не скажутся (или скажутся слабо) на их материальном положении.

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«К сожалению, в первую очередь санкции почувствуют на себе те граждане, у которых нет сбережений либо они минимальны. У этой категории населения выше и инфляционные ожидания, — сказал Тимофеев. — Любые конфликты и ограничения всегда имеют негативные последствия. Санкции, вероятнее всего, скажутся на нас в долгосрочной перспективе. Сразу восполнить все пробелы в экономике не получится, тем более что часть компаний и людей уже привыкли к избытку доходов по ряду экспорта товаров, часть имели свои логические цепочки на ввоз в ЕС и тоже на этом хорошо зарабатывали».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ФОМ, лишь 49% жителей России верят, что в перспективе трех-пяти лет жизнь в стране улучшится.

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