Москва, 31 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, запрещающий полностью отключать от коммунальных услуг, сообщили во фракции.

ЖКХ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, который запретит полностью отключать от коммунальных услуг. Это защитит право людей на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях, отметили во фракции Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил заморозить тарифы на электроэнергию.