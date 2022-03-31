Москва, 31 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Новые мутации коронавируса SARS-CoV-2 неизбежно будут появляться в будущем. Об этом 31 марта заявил доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В то же время эксперт высказал мнение, что новые разновидности вируса, скорее всего, будут не так пагубно влиять на организм человека, но при этом легче и быстрее распространяться внутри популяции.

«Конечно будут новые вирусы. Но, по законам эпидемиологии, эти мутации не должны наращивать вирулентность. То есть новые мутации не должны быть сильнее предыдущих. Заразнее — да, но стремиться создать более тяжелые формы не в интересах самой инфекции. Ведь тяжёлые и смертельные формы болезни не нужны — это для самой инфекции катастрофа. Потому что в трупе больного погибнет сам возбудитель и никому дальше не передастся. А инфекция заинтересована в продолжении рода», — сказал Никифоров.