Москва, , 16:06 — REGNUM Вариант оплаты рублями за российский газ предложен Евросоюзу Москвой, передаёт 31 марта РБК.

Отделение банка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам источника в российском правительстве, такой вариант оплаты «требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа».

Источник добавил, что Газпрому нужно будет платить в рублях за газ — и никак иначе. Наличие такого предложения Брюсселю со стороны Москвы подтвердили в Газпроме.

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