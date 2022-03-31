Москва, 31 марта, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Вариант оплаты рублями за российский газ предложен Евросоюзу Москвой, передаёт 31 марта РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

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По словам источника в российском правительстве, такой вариант оплаты «требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа».

Источник добавил, что Газпрому нужно будет платить в рублях за газ — и никак иначе. Наличие такого предложения Брюсселю со стороны Москвы подтвердили в Газпроме.