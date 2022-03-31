Москва, , 13:09 — REGNUM

Нефтедобыча в Югре

После двух дней роста, который ограничился 20-дневной скользящей средней, нефть вернулась к снижению, причем на старте торгов 31 марта прилично просела, в моменте потеряв свыше 5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Нефть марки Brent нащупала локальную поддержку в районе $105 за баррель и теперь пытается ухватиться за уровень $107. Днем ранее котировки поднимались выше $112 за баррель.

Агрессивная локальная распродажа на рынке черного золота была спровоцирована заявлением Джо Байдена, который сообщил о возможном высвобождении 180 млн баррелей из стратегического резерва США с целью сдерживания цен на бензин.

Перспектива такого масштабного увеличения мирового предложения закономерно спугнула покупателей в рамках первоначальной реакции на план американского лидера, который пока не представил деталей своей инициативы.

С другой стороны, медвежий потенциал на рынке нефти сейчас представляется ограниченным благодаря все той же геополитике. Оптимизм от «продуктивных» переговоров России и Украины уже развеялся.

И на рынках снова господствует скептицизм, подкрепляемый тем, что спецоперация в Украине продолжается, а встреча президентов двух стран по-прежнему под вопросом. При этом с украинской стороны поступили сообщения о возобновлении переговоров 1 апреля, на сей раз в формате видеоконференции.

В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, будет колебаться в диапазоне $100-120 за баррель, тяготея к той или иной его границе в зависимости от новостей с геополитического фронта.

Устойчивое падение барреля под психологическую отметку $100 возможно лишь при существенных положительных сдвигах в переговорах России и Украины», — считает эксперт.

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