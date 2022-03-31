Ташкент, 31 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Возобновление железнодорожного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном, которое было запланировано на 1 апреля, откладывается из-за позиции казахстанской стороны. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба АО «Узбекские железные дороги».

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«Казахстан переносит срок начала курсирования международных пассажирских поездов № 647/648 Нукус — Бейнеу и № ½ Ташкент — Алма-Ата на более поздний срок», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это решение было принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Купленные билеты можно будет сдать в местах, где их приобрели.

Стоит отметить, что Казахстан также не открывает сухопутную границу с Россией. В республику разрешён въезд только казахстанских граждан и некоторых групп иностранцев.