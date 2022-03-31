Бразилиа, , 15:47 — REGNUM Глава Межамериканского банка развития Маурисио Клевер-Кароне заявил, что конфликт в Восточной Европе и вызванный им продовольственный кризис может стать возможностью для развития латиноамериканских экспортёров, таких как Бразилия и Аргентина, за счёт изменения мировых каналов поставок. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Латинская Америка Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он также заверил, что новая ситуация в мировой экономике может привести к росту экономики стран Латинской Америки и Карибского бассейна на 3%.

«Я искренне уверен, что Соединённым Штатам и любой стране Европы лучше было бы импортировать пшеницу, кукурузу и другие продукты питания из Латинской Америки, а не из России», — добавил Клевер-Кароне.

Тем не менее, он предупредил, что для оперативного создания каналов поставок сперва необходимо решить внутренние «острые проблемы», такие как политическая нестабильность, гуманитарные кризисы и волны насилия.

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