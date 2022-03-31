Вашингтон, , 15:40 — REGNUM По мнению свыше 40% жителей США, рост цен на бензин в стране произошел из-за неудачных действий администрации американского президента Джо Байдена в экономике, еще 24% считают, что это произошло из-за введения Западом антироссийских санкций. Это 31 марта следует из данных опроса, который провел Квиннипэкский университет.

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Уточняется, что исследование проводилось с 24 по 28 марта и в нем принимали участие свыше 1,4 тыс. совершеннолетних американцев со всей страны, статпогрешность составляет порядка 2,6%.

«Когда американцев спросили, что, по их мнению, стало главной причиной недавнего роста цен на бензин, он сказали: экономическая политика администрации Байдена (41%), боевые действия на Украине и санкции против России (24%), завышение цены со стороны нефтедобывающих компаний (24%), рост спроса на фоне снятия антикоронавирусных ограничений (5%)», — говорится в обнародованных результатах исследования.

При этом указывается, что среди сторонников Республиканской партии 82% считает, что рост цен на бензин в стране является следствием неудачных действий администрации Байдена и 9%, винит в этом санкции. В то же время, в числе сторонников Демпартии 41% считает, что рост цен произошел из-за ситуации вокруг Украины и санкций, и только 3% говорят об ответственности за это действующей власти.

Вместе с тем, из тех, кто не считает себя сторонником какой-либо из двух основных партий США 39% считают, что за рост цен на топливо несут ответственность действующие власти США и ещё 25% считают их следствием антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит поставки оружия на Украину.