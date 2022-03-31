Брюссель, 31 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Североатлантический альянс продолжит поставки оружия на Украину. Об этом 31 марта заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Он отметил, что НАТО уже усилила военную помощь Украине до начала военной спецоперации России. По его словам альянс помог сделать украинскую армию сильнее.

«Мы должны продолжать поставлять оружие Украине, что союзники и будут делать столь долго, сколько понадобится», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.