Рим, , 15:27 — REGNUM Поставки российского газа в Европу и Италию в частности после решения принимать оплату за него в рублях вне опасности. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

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«Нет, они не находятся в опасности», — цитирует РИА Новости главу итальянского правительства.

При этом он подчеркнул, что «технически оплата в рублях невозможна».

«Это неприемлемо, поскольку в контрактах предусматривались платежи в евро и долларах», — пояснил он.

Драги добавил, что «изменить базовую валюту непросто: сами европейцы давно об этом думали, пробуя переделать контракты в долларах».

«Это не работает, потому что все обмены в одной валюте», — сказал итальянский премьер-министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны, Банку России и Газпрому до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для недружественных стран.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Германия и другие недружественные России страны вероятно смогут оплачивать поставки российского газа через Газпромбанк с конвертацией в рубли.

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