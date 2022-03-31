Драги не видит опасности для поставок газа из России в Европу
Рим, 31 марта, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Поставки российского газа в Европу и Италию в частности после решения принимать оплату за него в рублях вне опасности. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
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«Нет, они не находятся в опасности», — цитирует РИА Новости главу итальянского правительства.
При этом он подчеркнул, что «технически оплата в рублях невозможна».
«Это неприемлемо, поскольку в контрактах предусматривались платежи в евро и долларах», — пояснил он.
Драги добавил, что «изменить базовую валюту непросто: сами европейцы давно об этом думали, пробуя переделать контракты в долларах».
«Это не работает, потому что все обмены в одной валюте», — сказал итальянский премьер-министр.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны, Банку России и Газпрому до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для недружественных стран.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Германия и другие недружественные России страны вероятно смогут оплачивать поставки российского газа через Газпромбанк с конвертацией в рубли.
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