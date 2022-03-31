Москва, 31 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Обыски в немецких отделениях Газпрома нацелены на поиск возможных свидетельств того, что газовый гигант специально занижал объём поставок газа, чтобы повысить цены на рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

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«Маловероятно, что Газпром сознательно занижал объёмы поставок газа — все его европейские партнёры всегда заявляли о полном выполнении контрактных обязательств.

Снижение объёма поставок, скорее, было связано с аномально высокими ценами, которые привели к ослаблению спроса.

При этом, даже в случае обвинения Газпрома, какого-то существенного влияния на бизнес ожидать не стоит.

Сейчас всерьёз встал вопрос насчёт ограничения экспорта газа со стороны России, если европейцы не согласятся платить в рублях.

В такой ситуации возможные обвинения в сторону Газпрома будут иметь вторичное значение», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в подразделениях Газпрома в Германии прошли рейды. Это было сделано в рамках расследования подорожания газа в ЕС.

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