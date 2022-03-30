Берлин, , 21:42 — REGNUM Рейды прошли в подразделениях Газпрома в Германии, сообщает 30 марта Bloomberg. Это было сделано в рамках расследования подорожания газа в ЕС.

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Проверки прошли в офисах Gazprom Germania и Wingas, — в тех компаниях, на которые в общей сложности приходится порядка 20% поставок газа в Германии.

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Речь идёт о расследовании, которое проводится европейскими властями в связи с газовым кризисом в октябре 2021 года.

Еврокомиссия намерена определить, не нарушались ли нормы Евросоюза по конкуренции на рынке газа и не было ли картельных сговоров.

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