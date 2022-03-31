Цюрих, Швейцария, , 15:24 — REGNUM Решение об исключении российских клубов и сборных из международных футбольных турниров было непростым. Об этом на пресс-конференции по итогам конгресса ФИФА заявил президент организации Джанни Инфантино.

Джанни Инфантино Doha Stadium Plus Qatar

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«Как президент ФИФА за последние четыре года я сталкивался с конфликтами в мире. Люди страдают, а международное сообщество не делает то, что должно. Мы вынуждены приостановить участие российских клубов и сборных, это нелегкое решение, которое мы должны были принять», — заявил Инфантино.

Президент ФИФА отметил, что ему грустно из-за того, что происходит. Сейчас в ФИФА ждут решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции России.