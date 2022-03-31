Москва, 31 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предлагает внести некоторые изменения в правила для возвращающихся в страну граждан России.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

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Как следует из постановления главного государственного санитарного врача России, которое опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, Роспотребнадзор предлагает, в частности, отменить для граждан России, въезжающих в страну через сухопутные границы, тест на COVID-19.

Также российским гражданам, согласно документу, не нужно будет заполнять анкету прибывающего на территорию России на портале Госуслуг.

Кроме того, путешественников освободят от необходимости в течение трёх календарных дней сдавать тест на коронавирус.