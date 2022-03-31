Москва, , 15:12 — REGNUM Мнение относительно стабилизации цен на продукты в течение 2−3 лет является вполне обоснованным с точки зрения нынешних событий и санкционного давления на Россию со стороны «коллективного Запада», заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Цены на продукты питания REGNUM

«Однако необходимо учитывать тот факт, что человечество входит в активную фазу формирования биполярного мира (многополярного).

Этот процесс займет больше времени, чем текущие события и будет сопровождаться усилением противостояния между сторонниками однополярного мира и сторонниками зарождающегося биполярного мира по всем направлениям.

Поэтому невозможно предсказывать какие ещё события произойдут даже в краткосрочной перспективе, и как отразятся на глобальных процессах, в том числе на рынке продовольствия и потребительских ценах», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на продукты питания в России перестанут расти только через 2−3 года, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

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