Москва, 31 марта 2022, 15:12 — REGNUM Мнение относительно стабилизации цен на продукты в течение 2−3 лет является вполне обоснованным с точки зрения нынешних событий и санкционного давления на Россию со стороны «коллективного Запада», заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
Как сообщало ИА REGNUM, цены на продукты питания в России перестанут расти только через 2−3 года, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
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