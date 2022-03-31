Москва, , 15:09 — REGNUM Российские интернет-платформы, с уходом с отечественного рынка получившие возможности для роста, не должны стать копией западных и за их контентом нужно внимательно следить. Об этом 31 марта заявил российский сенатор, председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Алексей Пушков Dmitry Rozhkov

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«Есть важный момент: они (отечественные интернет-платформы — ред.) должны развиваться как удобные и полезные инструменты для наших граждан, как средства социального общения для наших граждан. Но мы должны следить за тем, чтобы они не превращались в реплику западных платформ со всеми их токсичными или прямо противоправными элементами, прикрытыми разговорами о свободе слова», — приводит его слова «Интерфакс» на заседании комиссии на тему: «К цифровому суверенитету: развитие российских платформ в условиях конфликта с глобальными интернет-компаниями».

При этом Пушков уточнил, что он имеет ввиду трэш-стримы, покушение на детство, детскую порнографию, всякие издевательства, насилие и т.п.

«Я уже не говорю об экстремизме и терроризме и прочих вещах, которые встречаются на западных интернет-платформах, и которые, кстати, тоже являются предметом рассмотрения соответствующих структур и в Евросоюзе, и в США. Там, кстати, тоже собираются все сейчас прижать и подзапретить», — уточнил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский высокотехнологичный гигант Huawei объявил, что начал предоставлять услуги домашнего беспроводного широкополосного доступа в Интернет четвертого поколения (4G) для эфиопской Ethio-Telecom.