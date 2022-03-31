Москва, , 14:56 — REGNUM На фоне санкций и ухудшения экономической ситуации в строительной отрасли поддерживается благоприятная обстановка. Об этом 31 марта заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на брифинге.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«У нас продажи не упали сильно. Я вот интересуюсь, по всем регионам как идёт — где-то 2−3% замедление, 5%. Но вот сказать, что у нас там стройка остановилась и продажи остановились — такого пока нету», — заявил Хуснуллин.

«Меры поддержки работают», — указал он.

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