Москва, 31 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. На фоне санкций и ухудшения экономической ситуации в строительной отрасли поддерживается благоприятная обстановка. Об этом 31 марта заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

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«У нас продажи не упали сильно. Я вот интересуюсь, по всем регионам как идёт — где-то 2−3% замедление, 5%. Но вот сказать, что у нас там стройка остановилась и продажи остановились — такого пока нету», — заявил Хуснуллин.

«Меры поддержки работают», — указал он.