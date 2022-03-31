Москва, , 14:49 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (60%) спокойно относится к введённым Западом антироссийским санкциям. Это 31 марта следует из обнародованных данных результатов опроса независимого Фонда «Общественное мнение».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что в исследовании приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пункта в 53 субъектах РФ, статпогрешность не превышает 3,6%.

Из полученных данных следует, что 60% жителей России спокойно относятся к антироссийским санкциям, из них 28% уверены, что эти меры никак на них не повлияют и ещё 32% считают, что если санкции на них и повлияют, то не сильно. И только 25% считают, что санкции сильно повлияют на их жизнь. В то же время, 9% респондентов заявили, что им ничего неизвестно о санкциях и 7% затруднились ответить на этот вопрос.

Также 44% респондентов ответили, что санкции будут иметь значительные положительные последствия для России, ещё 27% заявили о положительных незначительны последствиях санкций и только 8% указали на то, что, по их мнению, наша страна не получит от ограничений никаких положительных моментов.

При этом среди таких положительных последствий большинство (39%) респондентов назвало возможности импортозамещения, также участники опроса называли среди таковых развитие экономики России, появление в стране новых рабочих мест, усиление независимости и самостоятельности нашей страны, а также рост сплочения народа.

Помимо того, большая часть (34%) опрошенных отметила, что санкции Запада оказались либо такими, как они ожидали, либо даже мягче, в то же время 32% заявили, что санкции оказались жестче их ожиданий.

Также большинство жителей нашей страны уверены в том, что связи с Западом будут восставлены в обозримом будущем: 38% уверены в том, что они восстановятся в течение ближайших трех лет и еще 33% респондентов — что они восстановятся несколько позднее.