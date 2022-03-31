Москва, , 14:48 — REGNUM В строительную отрасль должно быть привлечено порядка 2,5 трлн рублей. Об этом 31 марта заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на брифинге.

Марат Хуснуллин Government.ru

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«Ключевая задача — в отрасль должно быть привлечено 2,5 трлн рублей. Чтобы поддержать все стройки в ликвидности, чтобы они не останавливались в среднем по стране должно быть 2,5 трлн», — заявил Хуснуллин.

«Мы сейчас считаем, какая ипотека сколько даст прирост. У нас просто взрывной рост — 40%, 50%, в некоторых регионах за 60% и 70% по семейной ипотеке. Просто вот люди понимают в этой ситуации, где-то кто-то хочет свои сбережения небольшие сохранить, сейчас инфляция начинается такая, что лучше уж вложить в недвижимость», — указал он.