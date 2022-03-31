Москва, 31 марта 2022, 14:48 — REGNUM В строительную отрасль должно быть привлечено порядка 2,5 трлн рублей. Об этом 31 марта заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на брифинге.

Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
Government.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Ключевая задача — в отрасль должно быть привлечено 2,5 трлн рублей. Чтобы поддержать все стройки в ликвидности, чтобы они не останавливались в среднем по стране должно быть 2,5 трлн», — заявил Хуснуллин.

«Мы сейчас считаем, какая ипотека сколько даст прирост. У нас просто взрывной рост — 40%, 50%, в некоторых регионах за 60% и 70% по семейной ипотеке. Просто вот люди понимают в этой ситуации, где-то кто-то хочет свои сбережения небольшие сохранить, сейчас инфляция начинается такая, что лучше уж вложить в недвижимость», — указал он.