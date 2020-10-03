Волгоград, 31 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки выписано с выздоровлением 560 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано пять летальных исходов. Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 4 912 жителей.

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Новые случаи коронавируса за сутки зафиксированы в 33 муниципалитетах, всего подтверждено 209 359 диагнозов. Выздоровели 197 724 человека, скончались от осложнений 6 723 пациента.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали направили на лечение 77 человек.