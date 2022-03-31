Москва, , 14:31 — REGNUM Лидер СПЗП депутат Госдумы Сергей Миронов удивлен тому, что в условиях санкций актуальным становится бартер, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Удивительно, конечно, что натуральный обмен становится новым форматом взаимодействия ведущих государств в 2022 году. Но здесь, как говорится, с волками жить — по-волчьи выть. Если пресловутый бартер поможет пройти сквозь западные санкции — почему нет?» — рассуждает Миронов.

При этом, по мнению парламентария, панацеей от тотальной экономической блокады он вряд ли станет.

Ранее в комитете Госдумы по бюджету и налогам предположили, что Россия может перейти на бартер при расчётах с недружественными государствами.

Между тем в Кремле подтвердили информацию о том, что рассматривается схема оплаты газа зарубежными партнерами в евро через «Газпромбанк», который затем будет переводить средства в рубли.

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